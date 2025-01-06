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لبنان

بالفيديو.. انتشال جثامين شهداء في الخيام

Lebanon 24
06-01-2025 | 09:06
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في اليوم الأول من الأسبوع الرابع لمواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الخيام سابقاً، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف،العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين ٥ شهداء من حي الساحة، جثمان شهيد من حي العين واخر من حي الحومة في بلدة الخيام.
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وقد تم نقل الجثمانين السبعة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.
وستستأنف، صباح يوم غد، عمليات البحث والمسح الميداني في الموقع المذكور إلى حين العثور على جميع المفقودين.
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