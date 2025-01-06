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لبنان

الجيش يدخل الناقورة.. واجتماع لهوكشتاين هناك (صورة)

Lebanon 24
06-01-2025 | 09:11
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وصل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، الاثنين، في زيارة تستهدف عقد اجتماع مع لجنة المراقبة على وقف إطلاق النار في الجنوب، بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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وشارك هوكشتاين في الاجتماع الثالث للجنة المراقبة في الناقورة، حيث تم مناقشة مراحل تقدم عملية وقف إطلاق النار والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

بالتوازي، توجهت بعد ظهر اليوم آليات للجيش ترافقها آليات لـ"اليونيفيل" إلى الناقورة، حيث دخلت البلدة بعد أن كانت تجمعت في منطقة الحمرا في البياضة ومن ثم انطلقت إلى الناقورة. وشوهدت جرافة للجيش في الموكب.
بعد إنتهاء إجتماع لجنة المراقبة الجيش اللبناني يدخل الناقورة!
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