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لبنان

هذا ما أبلغه قائد الجيش لهوكشتاين خلال لقاء اليوم

Lebanon 24
06-01-2025 | 11:33
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ قائد الجيش جوزاف عون عرض مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين المعوقات أمام الإنتشار الكامل لعناصر الجيش وأبرزها استمرار الأعمال الإسرائيلية العسكرية في عددٍ من القرى الجنوبية.
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وأشارت "الجديد" إلى أن هوكشتاين ناقش مع قائد الجيش عمل اللجنة الفنية على إنهاء الإنسحاب الإسرائيلي يوم 26 كانون الثاني انتهاء مهلة الـ60 يوماً.
 
في المقابل، قالت قناة الـ"MTV" أنَّ هوكشتاين قال لقائد الجيش إنه يجري العمل حاليّاً على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من القرى الجنوبيّة قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً.
 
وأوضحت القناة أنّ قائد الجيش قال لهوكشتاين إنّ سبب عدم قدرة الجيش على تنفيذ الاتفاق بشكلٍ كاملٍ هو الوجود الإسرائيلي في القرى الجنوبية.
 
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