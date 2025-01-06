بيانٌ من بلدية الناقورة إلى سكانها.. ماذا فيه؟

أصدرت بلدية الناقورة، اليوم الإثنين، بياناً قالت فيه إنها ستعلم الأهالي بتوقيت وخطة العودة إلى البلدة فور توفر المعطيات الجدية اللازمة بهذا الشأن، وذلك عقب انتشار وحدات الجيش في المنطقة.

Advertisement