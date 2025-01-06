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لبنان

بيانٌ من بلدية الناقورة إلى سكانها.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
06-01-2025 | 12:54
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أصدرت بلدية الناقورة، اليوم الإثنين، بياناً قالت فيه إنها ستعلم الأهالي بتوقيت وخطة العودة إلى البلدة فور توفر المعطيات الجدية اللازمة بهذا الشأن، وذلك عقب انتشار وحدات الجيش في المنطقة.
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وفي بيان لها، قالت البلدية: "باشر الجيش اللبناني بالانتشار في مواقعه في بلدة الناقورة. وتسهيلاً لعمليات مرور آلياته وولوج فرقه اللوجستية والهندسية إلى البلدة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات الرسمية المعنية، سنقوم بإعلامكم بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجديّة اللازمة، وعليه فإن العودة الآمنة ستكون حصراً بمؤازرة قوّة من الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، ودون ذلك قد يترتب عليه نتائج غير محسوبة".
 
 
 
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