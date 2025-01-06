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لبنان

"خطة موحدة".. هذا ما ستفعله "المعارضة" غداً

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:15
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن اجتماعاً موسعاً لقوى المعارضة سيُعقد يوم غدٍ الثلاثاء، يليه لقاء لكتلة الجمهورية القوية ثم اجتماع ثانٍ للمعارضة مساءً بهدف الذهاب إلى جلسة يوم الخميس الرئاسية بخُطّة موحّدة.
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