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لبنان

في رأس الناقورة.. ماذا فعلت إسرائيل؟

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:43
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ الجيش الإسرائيليّ قرر تقليص أمر المنطقة العسكرية المُغلقة في منطقة رأس الناقورة البحرية اعتباراً من الساعة الـ9 مساء اليوم.
 
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وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الجيش الإسرائيلي يُواصل استعدادته الدفاعيّة في المنطقة.
 
 
أما على الجانب اللبناني، فقد عمل الجيش على الانتشار في منطقة الناقورة وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، اليوم الإثنين.
 
وتمركز الجيش في 3 نقاط ضمن البلدة وفي منطقة حامول وفي مرفأ البلدة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
بدورها، قالت قناة "الجديد" إنَّ الجيش اللبناني يتحضر لإعادة التمركز في القطاع الغربي خلال الـ 5 أيام المقبلة بالتوازي مع انسحاب العدو الاسرائيليّ.
 
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