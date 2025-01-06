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لبنان
لودريان في بيروت اليوم و"الخماسية" تدعم عون
Lebanon 24
06-01-2025
|
22:54
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يصل اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت حيث يلتقي رئيس عددا من المسؤولين، كما ستكون له لقاءات عدة وسيحضر جلسة الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن لودريان يصل صباح الثلاثاء إلى بيروت على أن يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين من دون أن يكون محسوماً احتمال مشاركته في الجلسة الرئاسية، لافتة إلى أن الموفدين لا يسوقون لمرشح معين ويضعون فيتوات على مرشحين آخرين إنما يروجون لمواصفات معينة لا شك تنطبق على قائد الجيش العماد جوزيف عون وقد تنطبق على غيره".
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وكتبت" النهار":تعول باريس على الجهود الاميركية السعودية بعد لقاء هوكشتاين بوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان في الرياض لاقناع بري بالقبول بالعماد جوزف عون رئيسا للجمهورية.
واكد مصدر فرنسي لـ"النهار" ان دول اللجنة الخماسية كلها موافقة على ترشيح قائد الجيش للرئاسة وان قطر اكدت للفرنسيين على اعلى المستويات انها تؤيد عون وان كل ما نقل عن قطر انها تختلف مع بقية دول الخماسية ليس صحيحاً.
وقال المصدر انه لا يستبعد ان يجري الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصالا ببري بعد لقاء الأخير مع المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بحسب نتائج مشاورات الأخير معه.
وكان الملف الرئاسي، حضر أيضاً في كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السنوية أمام السفراء الفرنسيين المعتمدين في الخارج، حيث لم يخفِ قلقه من استمرار الفراغ الرئاسي، مبدياً التمسّك بالعمل على إنجاح العملية السياسية وانتخاب رئيس، على أن يشكّل ذلك عودة السيادة الشرعية الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة.
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