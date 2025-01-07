الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 7/1/2025، ما بين الساعة 10.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير قنبلة طيران وذخائر غير منفجرة في حقول تفجير اليابسة – راشيا والقليعة – مرجعيون والقليلة - صور".

Advertisement