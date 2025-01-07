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لبنان

سليمان: الفرصة متاحة أمام لبنان لاستعادة وضعه كدولة طبيعية

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:33
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "خلاصة الوضع يوم أمس الاثنين في ٦/١/٢٠٢٥: الحراك في لبنان في أوجه، تحرك الجيش للانتشار في الناقورة، تحرك الكتل النيابية لانتخاب الرئيس في ٩/١ وتحرك اللجنتين الخماسيتين الدبلوماسية في الداخل ولجنة الاشراف على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار".
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أضاف: "الفرصة متاحة أمام لبنان لاستعادة وضعه كدولة طبيعية، لها دستورها ونظامها الديموقراطي وقوانينها وذات سيادة على كامل اراضيها. فنذهب الى انتخاب رئيس وتكوين السلطات الدستورية ونمضي في تنفيذ وقف اطلاق النار وانتشار الجيش في جنوب الليطاني وحصر السلاح في يده، تمهيداً لحصره على كامل الاراضي اللبنانية".

 
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