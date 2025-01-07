بيرم من عربصاليم: لن نسمح بتثبيت الإحتلال مهما كانت الأثمان

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قال وزير العمل مصطفى بيرم أنّه ألقِيَ من أطنان وذخائر على لبنان خلال بداية الحرب ما ألقته أميركا وبريطانيا والمانيا ودول الغرب مجتمعة على أفغانستان في سنة، لكن المجاهدين خرجوا من تحت الركام يرفعون الشعار لبيك يا نصر الله".وتابع خلال الحفل التكريمي الذي أقامه" حزب الله" في بلدة عربصاليم للشهيد علي حسين حسن بمشاركة شخصيات وفاعاليات : "نحن في الميدان حققنا نصراً خالصاً واضحاً لم تشهد البشرية له من مثيل".وأشار بيرم إلى أن "المقاومة منعت المحتلّ من التثبيت وكبّدته الخسائر".وختم: "نحن أهل التزام وأهل ميثاق ونعطي الفرصة لأننا لن نسمح بتثبيت الإحتلال مهما كانت الأثمان" .