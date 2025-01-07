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لبنان

الطقس غدا قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:57
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، كما تنشط الرياح جنوب البلاد.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  
منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، حتى بعد ظهر الجمعة المقبل حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب ايطاليا يقترب تدريجيا ويؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا  مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.
 
تحذير: من خطر تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 2000 متر.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
الأربعاء:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح جنوب البلاد.
الخميس:  
صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح جنوبا مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
الجمعة:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء ورياح ناشطة جنوبا، تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار وتبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ، تتكاثف الغيوم ليلا وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من فجر السبت.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  20 درجة.
-الضغط الجوي:   768 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,43
-ساعة غروب الشمس:  16,46
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