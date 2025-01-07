الدفاع المدني: 89 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

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(الوكالة الوطنية)

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 89 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-اخماد حرائق:30: اعشاب :8، منازل:6، سيارات:7، كهرباء:2، نفايات:3، محطات وقود:1-انقاذ:2-اسعاف:33: حالات طارئة:9، حوادث سير:9، نقل مرضى:8، انتشال جثث:7-سلامة عامة:2