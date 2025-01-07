الى جانبه "بومب اكشن".. العثور على جثة شاب في صور

عثر على المواطن ع.ك داخل غرفته في بلدة حناويه قضاء صور، جثة مضرجة بالدماء والى جانبه بندقية "بومب اكشن".

وعلى الفور، تحركت عناصر قرى الامن الداخلي في مغفر قانا وباشرت التحقيق. (الوكالة الوطنية)