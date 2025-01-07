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لبنان

الخوري عرض وسفير مصرالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
07-01-2025 | 07:11
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استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه بالوزارة سفير مصر لدى لبنان علاء موسى حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
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