حنكش: موقف الكتائب واضح واسم عون متقدم

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أشار النائب الياس حنكش بعد اجتماع نواب المعارضة في بيروت إلى أن "لبنان أمام فرصة تاريخية وعلينا كلبنانيين أن نستغل هذه الفرصة لمصلحة لبنان ولا نقوم بتضييع فرصة اخرى"، لافتا إلى أن" اللبنانيين امتهنوا طوال السنوات السابقة تضييع فرص على أنفسهم".ورأى أن "هناك اهتماما دوليا في لبنان، إذا عرفنا أن نختار المسار الصحيح"، مشيرا إلى أنه "في حال رفض هذا المسار فعلى هذه الدول مثل الولايات المتحدة أو السعودية أن تتعاطى مع لبنان بالطريقة التي تراها مناسبة".وأضاف: "إذا سار لبنان على المسار الصحيح فسيكون هناك اهتمام أكبر وأكثر من السنين الماضية بالتالي هذه هي الفرصة بحد ذاتها".وعن موقف الكتائب، أكد أن "موقفنا واضح وهو الاتفاق على مرشح يستطيع أن يكون على مستوى هذه المرحلة وطبعا أحد المرشحين الأقوياء في هذا السباق هو قائد الجيش العماد جوزيف عون"، لافتا إلى أن "هناك أسماء أخرى من الوزير السابق جهاد أزعور وغيره وذلك بحسب التقاطعات مع بقية المكونات".وأكد حنكش أن "هناك خيارات موجودة، ولكن الأقوى اليوم بتقاطعات داخلية وخارجية هو قائد الجيش العماد جوزيف عون"، لافتا إلى أنه بطبيعة الحال" تنطبق على قائد الجيش الذي ينال ثقة المجتمع الدولي والعمل جار لتأمين له أكثر عدد توافقي ممكن".وأضاف: " هناك أسماء أخرى يتم البحث فيها منه الذي سبق وتقاطعنا عليه مع غير كتل لاسيما التيار الوطني الحر وهو الوزير السابق جهاد أزعور الذي لا يزال اسمه مطروحاً".وتابع: "التشاور مفتوح لكل السيناريوهات أو اسماء أخرى ممكن ان يحصل عليها تقاطع ولكن يبقى بطبيعة الحال العماد عون الأقوى في هذا المسار ومن بعده أعتقد أن التقاطع والتوافق على ازعور لا يزال موجودا". (الوكالة الوطنية)