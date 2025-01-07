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لبنان

المطران إبراهيم يهنئ بعيد الميلاد للكنائس الأرمنية والقبطية الأرثوذكسية

Lebanon 24
07-01-2025 | 08:14
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وجّه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، "تهانيه القلبية "للكنائس الأرمنية والقبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأكد في بيان "عظمة هذه المناسبة التي تشكل رمزا للحب الإلهي، وتنشر الأمل في قلوب الناس وسط تحديات الحياة".
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وأشار المطران إبراهيم إلى "الدور البارز الذي تضطلع به هذه الكنائس في تعزيز التعايش والتآخي بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني"، معتبراً أن"عيد الميلاد هو دعوة متجددة للعودة إلى القيم الإنسانية السامية المبنية على المحبة، والعطاء، والخير".
كما شدد على "أهمية ترسيخ الروابط بين الطوائف الدينية المختلفة، لا سيما في ظل الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان والعالم"، داعياً إلى "التمسك بالأمل والعمل المشترك لتحقيق السلام والوحدة. ولفت المطران إلى أن العيد يشكل فرصة سانحة لتعزيز أواصر الإيمان والمحبة بين الجميع"
وختم المطران إبراهيم بالدعاء أن" يحمل عيد الميلاد المجيد الخير والسلام إلى العالم أجمع، وأن يبقى نور الميلاد مشعًّا في القلوب، ليكون مصدر إلهام لتعزيز التفاهم والمحبة بين مختلف الثقافات والأديان". (الوكالة الوطنية)
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