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لبنان

بيان من الفنيين المناوبين في مطار بيروت.. اليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
07-01-2025 | 08:27
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اعلن الفنيون المناوبون في مطار رفيق الحريري الدولي في بيان اليوم انه" عطفا على البيان الصادر بتاريخ 2024/12/30،  والذي اوضح فيه الفنيون المناوبون في مطار رفيق الحريري الدولي انهم سيتوقفون عن العمل الليلي بتاريخ 2025/1/7، بعد تأخير غير مبرر من مجلس الخدمة المدنية دام ثلاثة اشهر، لإبداء الراي في مشروع مرسوم تعديل قيمة ساعة العمل الليلي، وبما أن مجلس الخدمة المدنية قد أحال مشروع المرسوم على مجلس الوزراء للاستكمال، وبعد ان قام وزير الاشغال العامة و النقل بالإتصال برئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي،لإنهاء مشروع المرسوم في مجلس شورى الدولة، وبعد اللقاء المثمر مع معالي وزير الاشغال العامة و النقل الدكتور علي حمية و المدير العام للطيران المدني، يعلن الفنيون المناوبين تعليق التوقف عن العمل الليلي ، وذلك افساحاً في المجال لإصدار المرسوم ". (الوكالة الوطنية)
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