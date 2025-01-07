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لبنان

سرقة مجوهرات وأموال من منزل في الشيخ طابا

Lebanon 24
07-01-2025 | 09:33
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أقدم خمسة مسلحين، بالكسر والخلع، على دخول منزل الدكتور فيدال إلياس النبوت في بلدة الشيخ طابا، بعد أن قاموا بربط الناطور وسرقة مجوهرات ومبلغ مالي اكثر من 100,000 دولار.
وقد بوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية. (الوكالة الوطنية)
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