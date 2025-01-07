سرقة مجوهرات وأموال من منزل في الشيخ طابا

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أقدم خمسة مسلحين، بالكسر والخلع، على دخول منزل الدكتور فيدال إلياس النبوت في بلدة الشيخ طابا، بعد أن قاموا بربط الناطور وسرقة مجوهرات ومبلغ مالي اكثر من 100,000 دولار.وقد بوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية. (الوكالة الوطنية)