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لبنان

الخارجية الفرنسية: انتخاب رئيس جديد للبنان خطوة أولى في طريق إعادة بناء المؤسسات

Lebanon 24
07-01-2025 | 09:43
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنّ المبعوث الرئاسي جان إيف لودريان يزور بيروت في إطار جهود اللجنة الخماسية لمساعدة اللبنانيين لانتخاب رئيس.
 
 
وأضافت الخارجية الفرنسية أنّ انتخاب رئيس جديد للبنان خطوة أولى في طريق إعادة بناء المؤسسات الشرعية واستعادة سيادة البلاد.
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