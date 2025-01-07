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لبنان

كمال الخير نوه بجهود ميقاتي لجهة تنظيم دخول الشاحنات وعبورها المرافق التجارية

Lebanon 24
07-01-2025 | 10:25
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شكر نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير في بيان، وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية على "مبادراته الدائمة لتوفير المصلحة العامة وتأمين مصالح قطاعي النقل والترانزيت".
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ونوه بـ"القرارات الأخيرة التي جرى الاتفاق عليها بالتعاون مع الامن العام اللبناني لجهة تنظيم دخول الشاحنات وعبورها ودخولها الى المرافق التجارية، وبالتالي توفير الشروط المناسبة لتنقلها داخل الاراضي اللبنانية" .
وقال الخير: "عهدنا بالوزير حمية دائما وقوفه الى جانب القطاعات كافة والى جانب الفقراء، خصوصا في هذه الظروف الصعبة بعد العدوان الاسرائيلي الذي طاول المعابر اللبنانية وعمل الوزير حمية على اعادة تأهيلها بسرعة قصوى".
اضاف: "إننا نؤكد أهمية عمل هذه الحكومة ورئيسها ابن طرابلس نجيب ميقاتي الذي سعى بجهد كبير لتوفير مصالح شرائح عدة على الساحة اللبنانية وخلال العدوان وبعده، كذلك سعيه لتأمين اجواء مناسبة سياسية ودبلوماسية للتوصل الى وقف لاطلاق النار". (الوكالة الوطنية)
 
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