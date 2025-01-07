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استقبل مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا، وفدا من نشطاء ولجان الأحياء في مخيم عين الحلوة ضم: أحمد الشريدي، فادي البرناوي، محمد الشامي، وديع العلي، وهشام قاسم، الشيخ محمد كمال سرية، حسام عيسى، علي أيوب، وفضل دحابري، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.وعزى الوفد قيادة الحزب بالشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا نصرة للشعب الفلسطيني في غزة وإسنادا لمقاومته ودفاعا عن لبنان، وفي مقدمهم الشهيد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله والشهداء القادة.كما شكر ل"الحزب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وجهوده وتقديماته الصحية والاجتماعية في مخيمات في منطقة صيدا".وأفاد الحزب في بيان بأن "المجتمعين عرضوا الأوضاع في مخيم عين الحلوة على كل المستويات وبحثوا في أمور عدة يعاني منها الأهالي في مخيم عين الحلوة، وحيوا الشعب الفلسطيني الذي سطر أروع ملحمة في الصمود والثبات بعد مضي 14 شهرا على العدوان المتواصل على غزة، رغم وحشية القتل والتدمير التي يمارسها العدو. كما حيوا المقاومة الشريفة وقيادتها في جهادها وقتالها الاستشهادي." (الوكالة الوطنية)