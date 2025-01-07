تعميم أوصاف جثة سيدة تعرّضت للصدم.. هل تعرفون عنها شيئًا؟

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"بتاريخ 18-11-2024، عُثر على جثّة امرأة مجهولة الهويّة نتيجة تعرّضها للصّدم في محلّة أوتستراد الرميلة، المسلك الغربي باتّجاه صيدا (مقابل مطعم صونيا بالاس)، يُعتقد أنّها من التّابعية الإثيوبيّة، ولغاية تاريخه لم يحضر أحدٌ للسّؤال عنها، وهي في العقد الخامس من العمر، ذات بشرة سمراء، لون الشّعر والعنين أسود، طول قامتها /165/ سنتمتراً تقريباً، ترتدي بنطالا "أسود مرقّط"، وسترة سوداء".أضاف البلاغ:" لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي مِمَّن يعرف عنها شيئاً، الاتّصال بمفرزة بيت الدين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمَين: 300216-25 أو 300187-25 تمهيداً لاستلام الجثّة".