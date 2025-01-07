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لبنان

بيرم عن تفتيش المسافرين: ليطبق القانون على الجميع

Lebanon 24
07-01-2025 | 12:08
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علق وزير العمل مصطفى بيرم، على حادثة تفتيش المسافرين في مطار بيروت، وقال: "نؤمن بمرجعية الدولة والقانون لكن يجب أن يُطبّق على الجميع ولا نقبل باستهداف أي فئة لبنانية، خاصة إذا كانت من عوائل الشهداء".
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مصطفى بيرم

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