بيرم عن تفتيش المسافرين: ليطبق القانون على الجميع

علق وزير العمل مصطفى بيرم، على حادثة تفتيش المسافرين في مطار بيروت، وقال: "نؤمن بمرجعية الدولة والقانون لكن يجب أن يُطبّق على الجميع ولا نقبل باستهداف أي فئة لبنانية، خاصة إذا كانت من عوائل الشهداء".

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