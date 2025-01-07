"قضي الأمر".. وهاب يكشف إسم رئيس الجمهورية

كتب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر حسابه على "اكس":

"لماذا لا يعود التيار والقوات والكتائب وبعض المعارضة الى خيار جهاد أزعور. أعتقد سيلاقيهم فرقاء آخرين وسينتخب".



وأضاف في منشور آخر:" جهاد أزعور رئيساً قضي الأمر وبري يحيك المخرج".

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