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لبنان

"قضي الأمر".. وهاب يكشف إسم رئيس الجمهورية

Lebanon 24
07-01-2025 | 12:43
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كتب رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر حسابه على "اكس":
 "لماذا لا يعود التيار والقوات والكتائب وبعض المعارضة الى خيار جهاد أزعور. أعتقد سيلاقيهم فرقاء آخرين وسينتخب".

وأضاف في منشور آخر:" جهاد أزعور رئيساً قضي الأمر وبري يحيك المخرج".
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الأمر"..

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