عن الفيتو الأميركي.. المكتب الإعلامي لميقاتي ينفي هذا الخبر

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اوردت محطة الMTV في نشرتها مساء ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين قال أثناء لقائه مع دولة الرئيس ميقاتي إنّ لدى الولايات المتحدة الأميركيّة فيتو على إسمين هما سليمان فرنجيّة وجورج خوري.ان ما ورد غير صحيح على الاطلاق لكون الاجتماع مع هوكشتاين تناول حصرا الوضع في الجنوب ومهام اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلق النار. فاقتضى التوضيح.