Advertisement

لبنان

عن الفيتو الأميركي.. المكتب الإعلامي لميقاتي ينفي هذا الخبر

Lebanon 24
07-01-2025 | 13:36
A-
A+
Doc-P-1302676-638718791401985236.png
Doc-P-1302676-638718791401985236.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي:
 اوردت محطة الMTV في نشرتها مساء ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين قال أثناء لقائه مع دولة الرئيس ميقاتي إنّ لدى الولايات المتحدة الأميركيّة فيتو على إسمين هما سليمان فرنجيّة وجورج خوري.
Advertisement
ان ما ورد غير صحيح على الاطلاق لكون الاجتماع مع هوكشتاين تناول حصرا الوضع في الجنوب ومهام اللجنة المكلفة مراقبة وقف اطلق النار. فاقتضى التوضيح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2025-01-07
15:35 | 2025-01-07
15:30 | 2025-01-07
15:12 | 2025-01-07
15:01 | 2025-01-07
14:58 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24