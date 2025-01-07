باسيل يكشف عن "مُرشحه" وهذا ما طلبه من "الثنائي"

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وحول الموشح الذي يريده، كشف باسيل عبرالـ "LBCI"، أنّه "ننادي بالمرشح التوافقيّ وازعور من الطبيعيّ ان يكون اسمه مطروحًا لأننا نعتبره توافقيًا وعندما لم يقبل به الثنائي الشيعي أصبح اسم مواجهة واتمنى أن يوافق عليه الثنائيّ وفي حال لم يوافق عليه اتفهم ذلك واسعى الى اسم توافقي آخر".تابع: "متوافقون مع المعارضة على اكثر من اسم لكن المهم ان نصل الى اسم يتقاطع مع الثنائيّ إذ إنّه وقت للتلاقي لا للانقسام"، معتبراً أن "انتخاب جوزيف عون مخالف للدستور الذي لا يتعدل ضمناً بأصوات الـ 86 اما اللواء بيسري فيتطلب تعديل القانون الا أن اداءه جيّد".وأشار باسيل إلى أنّه "قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي الشيعي لكن التوافق يستدعي أكثر من ذلك وقادرون ايضا على التقاطع مع اكثر من اسم مع المعارضة وهذا حاصل لكن يجب ان نفكر كيف نقدم اسماء للثنائي كي يوافق عليها".