مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة الشكاوى ضد الاعتداءات الإسرائيلية

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل، وذلك لدراسة الشكاوى المقدمة أو التي ستُقدم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مختلف القطاعات اللبنانية. على أن تقوم اللجنة بالتواصل مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير جميع المعطيات المتوفرة لديها، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه الاعتداءات.

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