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لبنان

مشاهد تُنشر للمرة الأولى.. شاهدوا اللحظات الأخيرة لـ "وسام الطويل" قبل استشهاده (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2025 | 14:49
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نشرت صفحة "بانوراما اليوم" فيديو جديداً يظهر مشاهد "للمرة الأولى" للقائد في حزب الله، الشهيد وسام الطويل الملقب بـ "الحاج جواد"، قبل دقائق من استشهاده جراء غارة جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في 8 كانون الثاني 2024.
الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، يظهر الحاج الطويل في آخر لحظات من حياته قبل أن يُستشهد في الغارة.
يُذكر أن الحاج الطويل كان من أبرز القادة الميدانيين في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، وشارك في العديد من العمليات العسكرية النوعية ضد الجيش الإسرائيلي.

وقد برز دوره سواء قبل تحرير جنوب لبنان في عام 2000 أو خلال الحرب في سوريا بعد عام 2011.

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