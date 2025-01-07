بعدما اختطف 6 سوريين في ميس الجبل.. العدو يطلق سراح 3 منهم فأوقفتهم "المخابرات"

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه أثناء مرور 6 سوريين في بلدة ميس الجبل، اقدم العدو الاسرائيلي على خطفهم ليعود ويطلق سراح 3 منهم وهم " محمد عبود الجدعان" و"خزنة حسين الخلف" وابنتها "روان".



ووفق المعلومات، عاد هؤلاء إلى منطقة وادي الحجير فتم توقيفهم من قبل مخابرات الجيش اللبناني وبحسب ادعائهم انهم حضروا من مدينة بيروت، وسيتم تسليمهم الى قسم التحقيق في صيدا.

Advertisement