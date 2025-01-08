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لبنان
السندات اللبنانية تغري المستثمرين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-01-2025
|
02:45
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منذ أسابيع وسندات لبنان مستمرة بالارتفاع محققة أرقاما إيجابية، وذلك عقب دخول البلاد في هدنة مع إسرائيل، واقتراب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
وحسب الارقام فقد ارتفعت السندات اللبنانية مؤخرا 5.6%، وهي أعلى نسبة بين الاسواق الناشئة، مسجلة منذ العام الماضي ارتفاعا بلغ 114%. وحسب خبير اقتصادي تواصل معه "لبنان24" فقد أكّد أن الجو السياسي العام في البلاد أعطى دفعا لأهم المستثمرين حول العالم بتجاوز المخاوف والذهاب نحو شراء السندات اللبنانية، على الرغم من الديون التي تهلك لبنان، وتوقف البلاد أصلا عن تسديد اليوروبوندز.
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ولفت الخبير إلى أن المستثمرين الذين اتخذوا هذه الخطوة كانوا قد عولوا على لبنان الجديد ما بعد الحرب، أي بمعنى اقتناعهم أن الإدارة اللبنانية ولبنان بشكل عام سيكون أمام مستقبل أفضل عنوانه الازدهار. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يؤكّد المصدر أنّ المستثمرين لا يعولون على التحول الآني السريع، لا بل يخططون لاستراتيجيات بعيدة المدى متعلقة بلبنان، منتظرين الاصلاحات الجديدة التي يتوجب على لبنان القيام بها لكسب الدعم العربي والدولي.
ويتطلع الجميع إلى التوصل لانتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني التي حسب المصدر الاقتصادي ستعطي دفعا اكبر للمستثمرين وتفتح شهية مستثمرين آخرين نحو هذه السندات.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
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خاص "لبنان 24"
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