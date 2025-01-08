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لبنان

ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في هذه المناطق

Lebanon 24
08-01-2025 | 02:41
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ضبط "جهاز مكافحة التهريب في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، كميات كبيرة من السيجار المهرّب والمزوّر والسجائر الإلكترونية والمعسّل المزوّر والسجائر المهرّبة والتنباك نتيجه عمليات دهم في مناطق بعبدا وخلدة والناعمة والبابلية وعبرا".
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وسطرت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص، وفقا لما أعلنت "الريجي" في بيانها.
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