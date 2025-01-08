سليمان: لا بديل عن الوطن الواحد الذي يحتضن جميع المواطنين

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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "خلاصة الوضع يوم أمس الثلاثاء في ٧/١/٢٠٢٥ جنون بورصة اسماء المرشحين للرئاسة بلغ ذروته مع تصاعد الغموض في مواقف الكتل النيابية وعدم وضوح اسباب الموافقة على مرشح ما ورفض مرشح آخر".أضاف: "يجري كل هذا في حين يتزايد منسوب التوتر الاقليمي في المنطقة المحيطة بنا. كما يقترب موعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة ويعد ويتوعد بأمور معقولة وأمور مستحيلة".تابع: "المهم بالنسبة لنا، ان لا نستغل صداقاتنا الدولية وقدرات ابناء الانتشار لتحقيق مصلحة فريق لبناني على حساب مصلحة فريق آخر".وختم: "لا بديل عن الوطن الواحد الذي يحتضن جميع المواطنين، ولكي يبقى لنا وطن ترخص التضحيات السياسية بهدف اعادة انتظام الدورة الدستورية".