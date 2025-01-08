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لبنان

سليمان: لا بديل عن الوطن الواحد الذي يحتضن جميع المواطنين

Lebanon 24
08-01-2025 | 03:53
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "خلاصة الوضع يوم أمس الثلاثاء في ٧/١/٢٠٢٥ جنون بورصة اسماء المرشحين للرئاسة بلغ ذروته مع تصاعد الغموض في مواقف الكتل النيابية وعدم وضوح اسباب الموافقة  على مرشح ما ورفض مرشح آخر".
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أضاف: "يجري كل هذا  في حين يتزايد منسوب التوتر الاقليمي في المنطقة المحيطة بنا. كما يقترب موعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة ويعد ويتوعد بأمور معقولة وأمور مستحيلة".

تابع: "المهم بالنسبة لنا، ان لا نستغل صداقاتنا الدولية وقدرات ابناء الانتشار لتحقيق مصلحة فريق لبناني على حساب مصلحة فريق آخر".

وختم: "لا بديل عن الوطن الواحد الذي يحتضن جميع المواطنين، ولكي يبقى لنا وطن ترخص التضحيات السياسية بهدف اعادة انتظام الدورة الدستورية".
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