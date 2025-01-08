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لبنان

معوض ومخزومي ونواب تغييريون التقوا لودريان.. ودعم قائد الجيش للرئاسة

Lebanon 24
08-01-2025 | 04:50
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 التقى  ممثلا كتلة "تجدد" النائبان ميشال معوض وفؤاد مخزومي وفي حضور نواب تحالف التغيير ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على مائدة إفطار في قصر الصنوبر، في بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.
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واعلن معوض عبر منصة "اكس" ان "اللقاء تناول  ملف الانتخابات الرئاسية، وسط تأكيد الحاضرين ضرورة أن تكون جلسة الغد حاسمة لوضع حد للشغور الرئاسي، كمدخل لاستعادة سيادة الدولة وتكوين السلطة، وتوجههم لدعم وصول قائد الجيش العماد جوزف عون".
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