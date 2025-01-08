إجتماع لنواب المعارضة في الصيفي

يعقد اجتماع لعدد من نواب المعارضة في بيت الكتائب المركزي في الصيفي في حضور رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل يضم النواب: فؤاد مخزومي، جورج عقيص، مارك ضو، ميشال الدويهي، غسان حصباني، سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش.

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