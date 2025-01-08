Advertisement

لبنان

إجتماع لنواب المعارضة في الصيفي

Lebanon 24
08-01-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1302948-638719381049566783.jpg
Doc-P-1302948-638719381049566783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد اجتماع لعدد من نواب المعارضة في بيت الكتائب المركزي في الصيفي في حضور رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل يضم النواب: فؤاد مخزومي، جورج عقيص، مارك ضو، ميشال الدويهي، غسان حصباني، سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إجتماع لعدد من نواب المعارضة في هذه الأُثناء في بيت "الكتائب" المركزي في الصيفي في حضور النائب سامي الجميّل
lebanon 24
08/01/2025 20:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: عدد من نواب المعارضة يعقدون إجتماعاً الآن في دارة النائب فؤاد مخزومي
lebanon 24
08/01/2025 20:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عقيص بعد إجتماع نواب المعارضة في الجميزة: المعارضة لها مقاربة واحدة وستكون بالمرصاد لأي محاولة بالإتنيان برئيس يشبه المرحلة السابقة
lebanon 24
08/01/2025 20:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع نواب المعارضة في معراب
lebanon 24
08/01/2025 20:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24

إجتماع

المعارضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2025-01-08
13:45 | 2025-01-08
13:38 | 2025-01-08
13:29 | 2025-01-08
13:19 | 2025-01-08
13:15 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24