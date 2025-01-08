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لبنان

بقرادونيان التقى بخاري

Lebanon 24
08-01-2025 | 06:37
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التقى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في منزله في اليرزة.

تم البحث خلال اللقاء في ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، مع تأكيد ضرورة احترام الدستور، وعقد الجلسة في التاسع من كانون الثاني، وانتخاب رئيس توافقي.
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كما تمت مناقشة الأحداث الإقليمية وبخاصة تغير السلطة في سوريا وتم التشديد على "احترام إرادة الشعب السوري وكل مكوناته في إقامة سوريا الجديدة".
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