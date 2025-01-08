"التنمية والتحرير": التوافق أساس انتخاب رئيس الجمهورية

Advertisement

أكدت كتلة "التنمية والتحرير" عقب اجتماعها اليوم على موقفها المبدئي بضرورة التوافق في ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.وأشار النائب أيوب حميد إلى أن الكتلة تؤيد عقد دورات متتالية لجلسة الانتخاب، موضحًا أن موقف الكتلة موحد تمامًا مع "حزب الله".وقال حميد: "لكل أمر مقتضاه، ولن يكون لنا موقف مطلق. لكل حادث حديث، لكن المبدأ واضح: التوافق هو الأساس، وموقفنا منسجم بالكامل مع حلفائنا".