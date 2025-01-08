Advertisement

لبنان

"التنمية والتحرير": التوافق أساس انتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
08-01-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1302996-638719431230158577.png
Doc-P-1302996-638719431230158577.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت كتلة "التنمية والتحرير" عقب اجتماعها اليوم على موقفها المبدئي بضرورة التوافق في ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

وأشار النائب أيوب حميد إلى أن الكتلة تؤيد عقد دورات متتالية لجلسة الانتخاب، موضحًا أن موقف الكتلة موحد تمامًا مع "حزب الله".
Advertisement

وقال حميد: "لكل أمر مقتضاه، ولن يكون لنا موقف مطلق. لكل حادث حديث، لكن المبدأ واضح: التوافق هو الأساس، وموقفنا منسجم بالكامل مع حلفائنا".





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:37 | 2025-01-08
13:45 | 2025-01-08
13:38 | 2025-01-08
13:29 | 2025-01-08
13:19 | 2025-01-08
13:15 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24