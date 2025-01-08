"القوات" ردا على ماهر حمود: ما ورد على لسانه من اتهامات لا يمثّل الاتجاه الإسلامي لدار الفتوى

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:"يبدو أن الشيخ ماهر حمود، المتخصص في تسويق سرديات ما يسمى "المقاومة" رغم كل ما ارتكبته باللبنانيين من موت ودمار، قد تناسى أن جملة الأكاذيب والتلفيقات التي "نبش فيها من بين القبور" ليهاجم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، قد عفا عنها الزمن، من أكذوبة المقابر الجماعية إلى تركيبات النظام السوري المنقرض، مرورا بالروايات المخادعة التي ركبت حول حاجز البربارة، هذا الحاجز الذي شهد احتضان المناطق المحررة لأهالي طرابلس الهاربين من التنكيل الذي مارسه حلفاء حمود نفسه.إن الدائرة الإعلامية في "القوات" تشجب جملة وتفصيلا كل ما ورد من أكاذيب واتهامات على لسان حمود الذي لا يمثِّل الاتجاه الإسلامي لدار الفتوى وهو خارج الإجماع السني، وإذ تضع برسم الرأي العام كلامه حول "ظهور حبيب شرتوني ثان في حال انتخاب جعجع"، ستعمد إلى الادعاء عليه بجرم التحريض على القتل وبثّ الفتن والنعرات والترويج للأضاليل وفبركة الروايات".