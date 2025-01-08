الجيش يداهم معملاً في البقاع.. ماذا ضُبط بداخله؟ (صور)

بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٥، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة اليمونة - البقاع معملًا لتصنيع المخدرات وتخزينها، وضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون (حوالي ٥٠ مليون حبة)، ومن مادة الحشيشة.
سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy… pic.twitter.com/9giAuJS1Fm
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 8, 2025
بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٥، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة اليمونة - البقاع معملًا لتصنيع المخدرات وتخزينها، وضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون (حوالي ٥٠ مليون حبة)، ومن مادة الحشيشة.
سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy… pic.twitter.com/9giAuJS1Fm