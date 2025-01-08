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لبنان

الجيش يداهم معملاً في البقاع.. ماذا ضُبط بداخله؟ (صور)

Lebanon 24
08-01-2025 | 13:06
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٥، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة اليمونة - البقاع معملًا لتصنيع المخدرات وتخزينها، وضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون (حوالي ٥٠ مليون حبة)، ومن مادة الحشيشة".

تابع البيان: "سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق". 

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