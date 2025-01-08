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لبنان

آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)

Lebanon 24
08-01-2025 | 13:19
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إقبال المواطنين بكثافة على مكاتب الصرافة في مدينة طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لشراء الليرة وبيع الدولار.
 
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وذكرت المعلومات أنَّ خطوة المواطنين المذكورة جاءت تحسباً لهبوط محتمل للعملة الخضراء خلال الساعات المُقبلة وذلك في حال انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة.
 
 
 

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