آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إقبال المواطنين بكثافة على مكاتب الصرافة في مدينة طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لشراء الليرة وبيع الدولار.

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وذكرت المعلومات أنَّ خطوة المواطنين المذكورة جاءت تحسباً لهبوط محتمل للعملة الخضراء خلال الساعات المُقبلة وذلك في حال انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة.