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لبنان

بيان النواب المستقلين والتغييريين من دارة النائب غسان سكاف: قررنا الإقتراع للعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية

Lebanon 24
08-01-2025 | 13:58
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صدر بيان عن النواب المستقلين والتغييريين من دارة النائب غسان سكاف بعد الاجتماع الذي عقد لتحديد موقفهم من جلسة الانتخاب يوم غد، وفيه اعلنوا  الإقتراع للعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية.
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