بيان النواب المستقلين والتغييريين من دارة النائب غسان سكاف: قررنا الإقتراع للعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية

صدر بيان عن النواب المستقلين والتغييريين من دارة النائب غسان سكاف بعد الاجتماع الذي عقد لتحديد موقفهم من جلسة الانتخاب يوم غد، وفيه اعلنوا الإقتراع للعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية.

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