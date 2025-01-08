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لبنان

نائب يكشف: لهذا السبب تريثت المعارضة في إعلان مرشحها

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:45
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أشار النائب غسان حاصباني من معراب، مساء اليوم، إلى أنّه "نحن أول من طرح أو دعم اسم جوزيف عون منذ أكثر من سنة وطرحنا الفكرة بدقة وكان يجب أن يجتمع أكبر عدد من النواب حول هذا الاسم وتريثنا للاعلان لهذه اللحظة لنؤكد أنه مرشح حاصل على أكبر شريحة ممكنة". 
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وأعلنت قوى المعارضة من معراب، تأييد ترشيح العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
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