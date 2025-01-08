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لبنان

معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2025 | 15:27
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كشفت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" أنَّ التوافد على بيع الدولار في السوق الموازية جاء استناداً لإشاعات برزت خلال ساعات النهار، وتفيد بأنّ سعر العملة الخضراء سينخفض.
 
وذكرت المعلومات أنّ هذا الأمر دفع بالمواطنين لبيع دولاراتهم ما خلق ضغطاً على الليرة، مشيرة إلى أنَّ مصرف لبنان اعتمد آليات أساسية لمنع أي مضاربات وبالتالي فإن الوضع مضبوط وبالتالي لا مجال للتجاوزات التي يسعى إليها "تجار الدولار" في الوقت الحاضر.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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