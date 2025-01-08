معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف

كشفت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" أنَّ التوافد على بيع الدولار في السوق الموازية جاء استناداً لإشاعات برزت خلال ساعات النهار، وتفيد بأنّ سعر العملة الخضراء سينخفض.

وذكرت المعلومات أنّ هذا الأمر دفع بالمواطنين لبيع دولاراتهم ما خلق ضغطاً على الليرة، مشيرة إلى أنَّ مصرف لبنان اعتمد آليات أساسية لمنع أي مضاربات وبالتالي فإن الوضع مضبوط وبالتالي لا مجال للتجاوزات التي يسعى إليها "تجار الدولار" في الوقت الحاضر.