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لبنان

ملحم خلف يستعد لمغادرة مجلس النواب

Lebanon 24
08-01-2025 | 22:22
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يستعد النائب ملحم خلف لمغادرة القاعة العامة لمجلس النواب بعد مكوثه فيها 722 يوماً، التزاماً منه بنص الدستور الذي يطلب الى المجلس الإنعقاد الدائم إلى حين انتخاب رئيس. وهو اعتصم داخل المجلس منذ بدء شغور الرئاسة إثر نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
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وعلمت "النهار" أن النائب خلف وضّب أغراضه استعداداً لمغادرة المجلس بعد انتخاب الرئيس، وشوهد يلتقط صوراً تذكارية لصندوق الاقتراع والاستعدادات في المجلس.  

وفي حال نجح البرلمان في انتخاب الرئيس الـ14 للدولة اللبنانية، سيبيت النائب خلف ليل غد الخميس لأول مرة على سريره في المنزل بعد 722 يوماً بات خلالها على كنبة في إحدى القاعات المجاورة للقاعة العامة.
 
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