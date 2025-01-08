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لبنان
السفير الإيراني: سنهنئ من ينتخبه المجلس النيابي وكلّ الدعم لإعادة الإعمار
Lebanon 24
08-01-2025
|
22:47
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اكد السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني، خلال لقاء مع مجموعة من الاعلاميين في مركز "سونار" الاعلامي ، "ان ايران لا تتدخل في الشان الرئاسي اللبناني وفي الاسماء، وستقدم التهنئة للرئيس الذي ينتخبه المجلس النيابي". واشار الى "ان هناك موفدين وتدخلات واجتماعات، لكن ايران تنأى بنفسها عن المواضيع الداخلية اللبنانية"، كاشفا انه سيحضر جلسة الانتخاب اليوم واكد السفير الإيراني "ان المعادلة لم تتغير، والمقاومة ما زالت قوية ولم تهزم" ، وطمأن ان "ايران كانت دائما الى جانب المقاومة وبيئتها ، وستقدم كل الدعم لاعادة بناء ما هدمته الحرب "الاسرائيلية" في الضاحية والجنوب والبقاع، وهناك دول تقول انها ستساهم في الاعمار ، لكنها تربط الموضوع بتنفيذ اتفاق وقف النار بجنوب الليطاني وشماله ، ودول تربطه بتنفيذ القرار ١٧٠١ وأمور داخلية وسخر امادي من الأحاديث الاميركية عن اعادة الاعمار ، وقال "الدمار حصل جراء اطنان القنابل الاميركية التي القتها الطائرات "الاسرائيلية" ، فيما ايران هدفها فقط مساعدة المظلومين والوقوف الى جانبهم من دون اي شروط" .
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واشار الى "ان الحكومة السورية السابقة لم تطلب اي مساعدة من ايران لوقف هجمات المسلحين ، نحن متواجدون في سوريا بطلب من الحكومة السورية التي لم تقدم اي طلب بالمساعدة في الأحداث الاخيرة ، كاشفا عن عدم وجود علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، ارسلوا إشارات وارسلنا إشارات وسنرى ماذا سيحصل في المستقبل" .
وكشف السفير الإيراني ان مسؤولا لبنانيا وبحسن نية تقدم بطلب من المسؤولين الاميركيين بالافراج عن الأموال الايرانية المحجوزة في اميركا، وتحويلها الى لبنان لمساعدته في اعادة الاعتبار ، ولم يرد المسؤولون الاميركيون على الاقتراح الإنساني .
واشاد بقرار الحكومة الافراج عن الحقيبتين الديبلوماسيتين الايرانيتين وتسليمهما الى السفارة الإيرانية بعد التواصل معنا ، ومن حق لبنان ان يتخذ اي إجراءات على المطار بحق المسافرين وتفتيشهم ، لكن موضوع الديبلوماسيين يخضع لاتفاقيات دولية ، اساسا الخبر نشرته قناة" الحدث" عن نقل أموال إيرانية الى لبنان وتبين عدم صدقيته ، هناك ضغوط مورست على الحكومة اللبنانية في هذا الموضوع ، لكن قرارها كان حكيما" .
وحيا امادي روح القائد الكبير الرمز حسن نصرالله وأرواح كل القادة والشهداء، متمنيا للجرحى الشفاء مشيدا بتضحيات وصبر جمهور المقاومة .(جريدة الديار)
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