بانتظار الرئيس الـ14... تعرفوا إلى تاريخ انتخاب رؤساء الجمهورية السابقين

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فمنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الأول من العام 2022، لا يزال مشهد تسليم السلطة يعيد نفسه مع اختلاف التفاصيل ضمن مسلسل انتقال المحطات الرئاسية منذ انتخاب الرئيس الراحل بشارة الخوري وحتى اليوم، حيث كانت دراماتيكية المواقف الغامضة هي سيدة الموقف.ففي صوة عامة، تولى بشارة الخوري رئاسة الجمهورية بعد الإستقلال، وحدث تمديد لولايته في 1949 حتى 1955. بعد استقالته عام 1952، خلفه كميل شمعون الذي حكم حتى 1958 وسط انقسامات داخلية. ثم جاء فؤاد شهاب الذي حكم حتى 1964، وأطلق قانون الستين الانتخابي، ليخلفه شارل الحلو، الذي واجه أزمات مالية وأمنية، قبل أن يتسلم سليمان فرنجية الرئاسة حتى 1976، ثم إلياس سركيس حتى 1982.في 1982، اغتيل بشير الجميل بعد انتخابه رئيسًا، ليخلفه شقيقه أمين الجميل الذي انتهت ولايته عام 1988، ما أدى إلى شغور رئاسي دام عامًا و44 يومًا. بعدها، انتُخب رينيه معوض في 1989 بموجب "اتفاق الطائف"، لكنه اغتيل بعد 17 يومًا من توليه المنصب. في الفترة التي تلت اتفاق الطائف، تولى الياس الهراوي رئاسة الجمهورية الذي عرف لبنان معه ثاني تمديد رئاسي، استمر 3 سنوات حتى 1998، تلاه انتخاب إميل لحود في 1998، الذي شهد حروبًا وأحداثًا كبرى، مثل اغتيال الرئيس رفيق الحريري واندلاع حرب تموز.بعد ولاية لحود، شهد لبنان شغورًا رئاسيًا دام ستة أشهر حتى انتخاب ميشال سليمان في 2008. انتهت ولايته في 2014، ليبدأ شغور رئاسي استمر عامين ونصف، حتى انتخاب ميشال عون في 2016 بعد تسوية سياسية. ومع انتهاء ولايته في 2022، دخل لبنان في شغور رئاسي جديد.كيف كانت إذاً جلسات الإنتخاب السابقة؟لكلّ حقبة صراعاتها الخاصة وحيثياتها التي رافقت وصول سيّد القصر، والبداية كانت مع الرئيس الأول الذي انتخب بعد الإستقلال، بشارة الخوري.- بشارة الخوري: بعد استقالة الرئيس بترو طراد، تولى الخوري الحكم في 21 أيلول 1943، وتولى منصب الرئيس بعد يومين. انتهت ولايته في 27 أيار 1948 قبل سنة وأربعة أشهر من انتهاء الولاية. حصل على 55 صوتاً في المرة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث نال 44 صوتاً في الدورة الأولى و3 أوراق بيضاء.في الدورة الثانية، نال 46 صوتاً.- كميل شمعون: تولى الحكم في 23 أيلول 1952 بعد استقالة الرئيس بشارة الخوري في 18 أيلول، وأقسم اليمين في الجلسة ذاتها. حصل على 77 صوتاً في الانتخابات، حيث نال في الدورة الأولى 74 صوتاً، مع ورقة باسم عبد الله الحاج، وورقة بيضاء.- فؤاد شهاب: تولى الحكم في 31 تموز 1958 بعد 8 أيام من بدء المهلة الدستورية. حصل على 66 صوتاً، حيث نال في الدورة الأولى 43 صوتاً، و10 أصوات لريمون إده، و2 أوراق بيضاء وورقة ملغاة.وفي الدورة الثانية، نال شهاب 48 صوتاً، بينما نال ريمون إده 7 أصوات وورقة بيضاء واحدة.- شارل الحلو: تولى الحكم في 18 آب 1964 بعد 27 يوماً من بدء المهلة الدستورية. حصل على 99 صوتاً في الانتخابات، حيث نال في الدورة الأولى 92 صوتاً، و5 أصوات لبيار الجميل، و2 أوراق بيضاء.- سليمان فرنجية: تولى الحكم في 17 آب 1970 بعد 26 يوماً من بدء المهلة الدستورية. - حصل على 99 صوتاً في 3 دورات انتخابية. في الدورة الأولى، نال الياس سركيس 45 صوتاً، وسليمان فرنجية 38 صوتاً، وبيار الجميل 10 أصوات، وجميل لحود 5 أصوات، وعدنان الحكيم صوتاً واحداً.في الدورة الثانية، ألغيت بسبب وجود 100 ورقة، بينما في الدورة الثالثة نال فرنجية 50 صوتاً وسركيس 49 صوتاً.- الياس سركيس: تولى الحكم في 8 أيار 1976 بعد تعديل الدستور وتقديم موعد الانتخابات. حصل على 99 صوتاً في الانتخابات، حيث نال في الدورة الأولى 63 صوتاً و5 أوراق بيضاء، وفي الدورة الثانية نال 66 صوتاً و3 أوراق بيضاء.- بشير الجميل: تولى الحكم في 23 آب 1982 بعد شهر من بدء المهلة الدستورية. حصل على 99 صوتاً (عدد النواب الأحياء كان 92 نائباً)، حيث نال في الدورة الأولى 58 صوتاً، وصوتاً واحداً لريمون إده، مع 3 أوراق بيضاء.وفي الدورة الثانية، نال الجميل 57 صوتاً مع 5 أوراق بيضاء.- أمين الجميل: تولى الحكم في 21 أيلول 1982 قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية.- حصل على 99 صوتاً في الانتخابات، حيث نال في الدورة الأولى 77 صوتاً مع 3 أوراق بيضاء.- رينيه معوض: تولى الحكم في 5 تشرين الثاني 1989 بعد انتهاء الحرب اللبنانية. حصل على 99 صوتاً (عدد النواب الأحياء كان 72 نائباً)، حيث نال في الدورة الأولى 35 صوتاً، وجورج سعادة 16 صوتاً، وإلياس الهراوي 5 أصوات.في الدورة الثانية، نال معوض 52 صوتاً و6 أوراق بيضاء.- الياس الهراوي: تولى الحكم في 24 تشرين الثاني 1989 بعد استقالة رينيه معوض. حصل على 99 صوتاً في الانتخابات، حيث نال في الدورة الأولى 46 صوتاً، وصوتاً واحداً لإدمون رزق، مع 4 أوراق بيضاء وورقة ملغاة.وفي الدورة الثانية، نال الهراوي 47 صوتاً و5 أوراق بيضاء.- إميل لحود: تولى الحكم في 15 تشرين الأول 1998 بعد تعديل الدستور في 13 تشرين الأول 1998. حصل على 128 صوتاً في الانتخابات، حيث نال في الدورة الأولى 118 صوتاً من مجموع النواب الحاضرين.- ميشال سليمان: تولى الحكم في 25 أيار 2008. حصل على 128 صوتاً في الانتخابات، حيث نال في الدورة الأولى 118 صوتاً، و6 أوراق بيضاء، بالإضافة إلى ورقة باسم كل من نسيب لحود، الرئيس رفيق الحريري، وجان عبيد.- ميشال عون: بعد ثالث وأطول شغور بعد الاستقلال إثر انتهاء ولاية سليمان في 24 أيار 2014، وبعد 46 جلسة برلمانية وبحضور127 نائبا من أصل 128، انتخب ميشال عون بأصوات 83 نائبا مقابل 36 ورقة بيضاء وثمانية أصوات ملغاة في 31 تشرين الأول 2016.ومع انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الأول 2022، دخل لبنان رابع حالة شغور رئاسي ما أدى إلى محاولات داخلية وخارجية لإنهائه بخاصة بعد الحرب مع العدو الإسرائيلي، وأبرز المساعي الخارجية كان تشكيل لجنة خماسية حول لبنان (مؤلفة من فرنسا وأميركا ومصر وقطر والسعودية) مهمتها الحرص على انتخاب رئيس جديد.، فضلاً عن مروحة واسعة لحركة الموفدين الخارجيين.