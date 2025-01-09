جوزاف عون حصل على 71 صوتاً... برّي رفع الجلسة وهذه أبرز مواقف النواب

رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة للساعة الثانية بعد الظهر، بعد حصول قائد الجيش العماد جوزاف عون على 71 صوتاً.

وصوّت النواب بـ37 ورقة بيضاء، فيما تمّ إلغاء 18 ورقة، كما حصل شبلي الملاط على صوتين.

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واعترض نواب على قرار برّي برفع الجلسة، بعدما أعطى الأخير مهلة ساعتين لإجراء مشاورات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأوراق الملغاة حملت العبارات التالية: السيادة والدستور والدستور والسيادة، السيادة مش وجهة نظر، يزيد بر فرحان، جوزاف آموس بن فرحان والوصاية.



وأفادت معلومات صحافيّة أنّ النائبين أسامة سعد وملحم خلف هما من صوّتا لشبلي ملاط، خلال جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة.

قاسم



كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ الجلسة الثانية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية والمُقررة عند الساعة 2 ظهر اليوم، ستُعتبر "دورة ثانية" وليست دورة أولى.



وفي السياق، قال النائب قاسم هاشم لـ"لبنان24" إنَّ الجلسة المقبلة ستكون إستكمالاً للأولى على أن تكون "دورة ثانية".

موسى



وبعد رفع برّي جلسة الإنتخاب، قال السفير المصريّ علاء موسى من مجلس النواب إنّ "مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية تحتاج إلى مزيد من الوقت"، مؤكداً أنّ المشاورات مستمرة والأجواء إيجابية.





وشدد موسى على أن المداولات متروكة للكتل السياسية التي تتواصل في ما بينها، وأضاف: "لا بُدّ من التوافق وانتخاب رئيس جديد للبنان".

عدوان

أما النائب جورج عدوان فقال: "برّي قال لي "بتاخد كلمتي ومنخلص اليوم" والوقفة هي لإعطاء قيمة لتصويتهم في الدورة الثانية".

الصادق

ورأى النائب وضاح الصادق أنّ جوزاف عون سيحصل على عدد من الأصوات في الدورة الثانية تخوّله لأن يكون رئيس الجمهورية".

فرنجيّة

وأشار النائب طوني فرنجيّة إلى أنّ "البديل عن الحوار كان للأسف الضّغط"، وأضاف: "منذ اللحظة الأولى كانت لدينا حساباتنا واحترمنا الدستور".

أبي رميا

من جهته، قال النائب سيمون أبي رميا "ضميرنا مرتاح، وانتخبنا العماد جوزاف عون بكلّ فخر".

معوّض

أما النائب ميشال معوّض، فلفت إلى أنّ "هناك التفافاً واسعاً حول العماد حوزاف عون".

ودعا معوّض "الثنائي الشيعي" لإكمال هذا الالتفاف الوطني".

ضاهر

واعتبر النائب ميشال ضاهر أنّه "في الدورة الثانية لجلسة الانتخاب، سيحصل العماد جوزاف عون على 108 أصوات".

يعقوبيان

وقالت النائبة بولا يعقوبيان "نحن أمام احتمال انتخاب رئيس مختلف من خارج التركيبة، وهذه فرصة كبيرة للبنان، ولذلك أصواتنا تصبّ في هذا الإتّجاه".

كلمات للنواب خلال جلسة الإنتخاب

وكان توجّه النائب سليم عون إلى الرئيس نبيه بري بعد تلاوة المواد الدستورية قائلا: "دولة الرئيس.. ليش عم نقرا الدستور.. بدنا نطبقو؟"

من جانبه، قال النائب ملحم خلف خلال الجلسة: "حفاظاً على الحرية والجمهورية وتمسكاً بالديمقراطية وامتثالاً لأحكام الدستور وحرصاً على آلية الانتخاب التي تمنع إنتخاب موظفي الفئة الأولى فإنه لا يمكن للنواب خرق أحكام الدستور".

ودعا النائب خلف إلى عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع والذهاب جميعاً إلى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور، كما قال.

من جانبه، قال النائب جبران باسيل خلال جلسة الإنتخاب ان "مقدمة الدستور تنصّ على أن السيادة يمارسها الشعب عبر المؤسسات الدستورية والمجلس النيابي هو المؤسسة الدستورية الأم الأكثر التصاقاً بالشعب ومرجع المجلس لممارسة سيادته هو الشعب وليس الخارج".

أضاف باسيل: لقد عدنا إلى "عهد القناصل" في لبنان من خلال فرض اسم الرئيس من الخارج ونحن الآن نشهد عملية تعيين يمارسها مجلس النواب من خلال عملية الانتخاب الحاصلة اليوم".

وطالب باسيل الرئيس بري بإعلان من هي الشخصيات المؤهلة للترشح واعتبار كل ورقة تحمل شخصية غير مؤهلة للترشيح بحُكم الملغاة.

النائب جميل السيد، بدوره قال في كلمة له خلال الجلسة: "لم أتعرض لأي ضغط خارجي لانتخاب رئيس جديد وأوافق ما قاله خلف عن رفضه خرق الدستور والجلسة الحالية ليس لها صلاحيات تشريعية لا علنية ولا ضمنية".

من جانبه، اعتبر النائب أسامة سعد ان النفوذ الأميركي تسلل إلى صحراء السياسة اللبنانية والإنتخابات تُجرى اليوم أمام توافقات اللحظة وفيها من التكاذب والصفقات الكثير.



إشكال وألفاظ مسيئة

بدورها، طلبت النائبة بولا يعقوبيان الكلام، وقالت ان العماد جوزاف عون قد يكون منافساً للطبقة السياسية ولديه شعبية".



فتوّجه النائب سليم عون للنائبة يعقوبيان قائلا: "غطيتي رئيس حكومة مخطوف وجاية تحاضري بالعفة"، فحصل حينها إشكال بين النائبين تخلله ألفاظ مسيئة.



النائب فراس حمدان، طلب أيضا الكلام وقال: "كيف أصدق التباكي على الدستور وسط كل التجاوزات التي تطاله ؟"، وتابع: "لا يمكننا إستخدام الدستور متى ما نشاء ونتجاهله حينما نريد".



وقال بدوره النائب ميشال ضاهر خلال الجلسة انه "في آخر 20 عاماً بتنا نشهد على شغور رئاسيّ لأكثر من عامين في كل دورة"، مشيرا إلى انه "آن الآون لهذه الطبقة السياسية لأن تبتعد جانباً ونحن فشلنا".



من ناحيته، قال النائب ياسين ياسين انه لدينا فرصة تاريخية لانتخاب رئيس وإنقاذ لبنان من أزماته.



النائب وضاح الصادق اعتبر من ناحيته في كلمة له خلال الجلسة ان وضع البلد في حالة إحتضار وواجبنا أن نمنع استمرار النزيف في لبنان.



النائب ميشال معوض رأى انه "حان الوقت أن ننتخب رئيساً صارماً وجامعاً ويعمل على إخراجنا من الإنقسامات وإن لم يكن لدينا الدعم العربي والدولي لا يمكننا إعادة النهوض بالبلد".



بدوره، قال النائب أديب عبد المسيح في كلمة له ان "لبنان في القلب والدستور على الرأس لكنه لا ينصّ على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مارونياً".



أما النائب سامي الجميل فقال خلال الجلسة انه "في العام 2008 تم تكريس سابقة دستورية أسفرت عن انتخاب سليمان رئيساً آنذاك واعترضنا عليها آنذاك وإثر ذلك ذهبنا إلى المجلس الدستوري ورفضنا أي مخالفة للدستور".



وتمنى الجميل ان "نشهد فتح صفحة جديدة وأقول للثنائي الشيعي أن البلد لنا جميعاً ولن نقبل أن يعيش أي لبناني الاضطهاد والتخوين الذي عشناه".



من جانبه قال النائب الياس جرادي ان "الجميع شارك في تحطيم الدستور ولا يهم ما نقوم به الآن لكن الأساس هو في ما سنقوم به يوم غد".



نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قال بدوره "نحن أمام فرصة حقيقية اليوم ولا يجب الخروج من القاعة قبل إنتخاب رئيس للجمهورية"، مشيرا إلى ان هناك مشكلة دستورية حقيقية وفي العام 2008 تم اعتبار انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان قد أتى بإجماع وطني".