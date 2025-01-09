الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 9 / 1 / 2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في حقل القليعة - مرجعيون".