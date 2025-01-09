"دورة ثانية" بعد قليل لإنتخاب الرئيس.. كم صوتاً يحتاج للفوز؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ الجلسة الثانية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية والمُقررة عند الساعة 2 ظهر اليوم، ستُعتبر "دورة ثانية" وليست دورة أولى.

وفي السياق، قال النائب قاسم هاشم لـ"لبنان24" إنَّ الجلسة المقبلة ستكون إستكمالاً للأولى على أن تكون "دورة ثانية".

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وعليه، فإن انتخاب الرئيس في الدورة الثانية يتطلب 65 صوتاً علماً أنه في الدورة الأولى، يحتاج المرشح إلى 86 صوتاً من أصل 128 نائباً.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة الأولى التي انتهت عند قرابة الساعة 12.15 ظهرا بعدما بدأت عند الـساعة الـ11.

وخلالها، حاز قائد الجيش على 71 صوتاً فيما كان عدد الأوراق البيضاء 37. أما الأوراق الملغاة فكان عددها 18 بينما تم الاقتراع بورقتين لشبلي الملاط.