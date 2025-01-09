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لبنان

بعد جلسة الانتخاب الأولى.. هذا ما حصل بين قائد الجيش و "الثنائي"

Lebanon 24
09-01-2025 | 06:24
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أن النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد يعقدان اجتماعاً مع قائد الجيش العماد جوزاف عون للتباحث في الملف الرئاسي.
 
وجاء هذا الإجتماع إثر الجلسة الانتخابية الأولى التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، والتي لم تُسفر عن إيصال عون للرئاسة بعدما نال 71 صوتاً فيما كان من المفترض أن ينال 86.
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إلى ذلك، كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ الجلسة الثانية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية والمُقررة عند الساعة 2 ظهر اليوم، ستُعتبر "دورة ثانية" وليست دورة أولى.


وفي السياق، قال النائب قاسم هاشم لـ"لبنان24" إنَّ الجلسة المقبلة ستكون إستكمالاً للأولى على أن تكون "دورة ثانية". 


وعليه، فإن انتخاب الرئيس في الدورة الثانية يتطلب 65 صوتاً علماً أنه في الدورة الأولى، يحتاج المرشح إلى 86 صوتاً من أصل 128 نائباً.


وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة الأولى التي انتهت عند قرابة الساعة 12.15 ظهرا بعدما بدأت عند الـساعة الـ11.


وخلالها، حاز قائد الجيش على 71 صوتاً فيما كان عدد الأوراق البيضاء 37. أما الأوراق الملغاة فكان عددها 18 بينما تم الاقتراع بورقتين لشبلي الملاط.


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