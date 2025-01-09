باسيل: الحياة لحظة كرامة

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "اكس":

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"قالولنا انتبهوا تبقوا وحدكن.قلنالهم منبقى لوحدنا احرار برأينا وأسياد قرارنا. لا التهديد بيرهّبنا ولا الاغراء بيرغّبنا. لا مننباع ولا مننشرى ولا في شي بيهزّنا. نحنا حرّاس السيادة والدستور, ومنبقى تيار ووطني وحرّ.مش هيني تكون سيادي بالفعل، بس الحياة لحظة كرامة!"